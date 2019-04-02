У дитсадку Львова отруїлися четверо дітей, троє з них перебувають у лікарні.

Вихованці одного зі львівських дошкільних закладів потрапили до лікарні через харчове отруєння.

Троє дітей перебувають на лікуванні у медичному закладі, один хлопчик відпущений додому.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Львівській області, до них надійшло повідомлення про те, що до однієї з лікарень у Львові у період від 29 березня до 1 квітня було доставлено чотирьох дітей віком від трьох до п’яти років з діагнозом гостра кишкова інфекція.

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Правоохоронцями були призначені експертизи. Наразі встановлюються обставини отруєння дітей.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням КК України.

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