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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння дітей у дитсадку Львова

У дитсадку Львова отруїлися четверо дітей, троє з них перебувають у лікарні.

Масове отруєння дітей у дитсадку Львова

Вихованці одного зі львівських дошкільних закладів потрапили до лікарні через харчове отруєння.

Троє дітей перебувають на лікуванні у медичному закладі, один хлопчик відпущений додому.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Львівській області, до них надійшло повідомлення про те, що до однієї з лікарень у Львові у період від 29 березня до 1 квітня було доставлено чотирьох дітей віком від трьох до п’яти років з діагнозом гостра кишкова інфекція.

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Правоохоронцями були призначені експертизи. Наразі встановлюються обставини отруєння дітей.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням КК України.

Раніше Факти ICTV писали про отруєння дітей у дитсадку Тернополя.

Джерело: Нацполіція

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