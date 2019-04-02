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Факты / Происшествия

В Китае воспитатель отравил десятки детей кашей из-за мести

В китайском городе Цзяоцзо из детсада с признаками отравления госпитализированы 23 детей. Они съели на завтрак кашу.

В Китае воспитатель отравил десятки детей кашей из-за мести

По подозрению в отравлении детей полиция задержала воспитателя детского сада.

Мотивы поступка мужчины неизвестны, однако китайские СМИ сообщают, что так он хотел отомстить коллеге.

Экспертиза показала высокий уровень нитрита натрия в пище.

Сейчас 15 детей уже выписали, семеро в больнице, один ребенок – в тяжелом состоянии.

Сам садик временно закрыли, а детей перевели в другие заведения.

Читайте: В детском саду Хмельницкой области произошло массовое отравление детей

 

Факты ICTV писали об отравлении детей в детском саду Тернополя.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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