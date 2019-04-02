В китайском городе Цзяоцзо из детсада с признаками отравления госпитализированы 23 детей. Они съели на завтрак кашу.
По подозрению в отравлении детей полиция задержала воспитателя детского сада.
Мотивы поступка мужчины неизвестны, однако китайские СМИ сообщают, что так он хотел отомстить коллеге.
Экспертиза показала высокий уровень нитрита натрия в пище.
Сейчас 15 детей уже выписали, семеро в больнице, один ребенок – в тяжелом состоянии.
Сам садик временно закрыли, а детей перевели в другие заведения.
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Факты ICTV писали об отравлении детей в детском саду Тернополя.
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