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Факти / Надзвичайні події

У Китаї вихователь отруїв десятки дітей кашею через помсту

У китайському місті Цзяоцзо з дитсадка з ознаками отруєння госпіталізували 23 малюків. Вони з’їли на сніданок кашу.

У Китаї вихователь отруїв десятки дітей кашею через помсту

За підозрою в отруєнні дітей поліція затримала вихователя дитячого садка.

Мотиви вчинку чоловіка невідомі, проте китайські ЗМІ повідомляють, що так він хотів помститися колезі.

Експертиза показала високий рівень нітриту натрію у їжі.

Наразі 15 дітей вже виписали, семеро в лікарні, один малюк – у важкому стані.

Сам садок тимчасово закрили, а дітей перевели до інших закладів.

Читайте: У дитсадку Хмельниччини сталося масове отруєння дітей

Факти ICTV писали про отруєння дітей у дитсадку Тернополя.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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