Взрыв автомобиля возле гипермаркета Ашан мог быть покушением на украинского офицера.

Журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что взрыв автомобиля на улице Вильямса 6А в Киеве мог быть покушением на жизнь украинского офицера.

Взрыв произошел в результате того, что мужчина пытался установить взрывчатку на авто, однако она слишком рано сдетонировала.

По словам Бутусова, подрывника доставили в больницу с многочисленными травмами, он находится под наблюдением полицейских.

Он добавил, что автомобиль принадлежал украинскому офицеру, который принимал участие в ООС. Поэтому закладка взрывного устройства могла быть покушением на убийство военного.

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К слову, в Приморском районе Одессы под одним из припаркованных автомобилей произошел взрыв.

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