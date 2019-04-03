В Измаиле Одесской области мужчина не хотел рассчитываться за услуги такси и открыл огонь.

В Измаиле Одесской области 33-летний мужчина вынес из дома ружье и несколько раз с ней выстрелил из-за нежелания оплачивать услуги такси.

– После отдыха в развлекательном заведении правонарушитель на такси приехал домой. Когда таксист озвучил стоимость проезда, пассажир отказался платить, по его мнению, слишком высокую сумму. В разгар конфликта он зашел в свой дом, взял ружье и, вернувшись на улицу, произвел выстрел вверх, а затем в забор, – рассказали в полиции.

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В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.













Одессит открыл стрельбу, когда узнал стоимость поездки в такси / 3 фотографии

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