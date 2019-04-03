PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Одессит открыл стрельбу, когда узнал стоимость поездки в такси

В Измаиле Одесской области мужчина не хотел рассчитываться за услуги такси и открыл огонь.

Одессит открыл стрельбу, когда узнал стоимость поездки в такси

В Измаиле Одесской области 33-летний мужчина вынес из дома ружье и несколько раз с ней выстрелил из-за нежелания оплачивать услуги такси.

– После отдыха в развлекательном заведении правонарушитель на такси приехал домой. Когда таксист озвучил стоимость проезда, пассажир отказался платить, по его мнению, слишком высокую сумму. В разгар конфликта он зашел в свой дом, взял ружье и, вернувшись на улицу, произвел выстрел вверх, а затем в забор, – рассказали в полиции.

Читайте: В Киевской области пьяный россиянин избил полицейского

В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

  • image
  • image
  • image
Одессит открыл стрельбу, когда узнал стоимость поездки в такси / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве из-за спорово праве собственности на квартиру конфликт со стрельбой. В результате чего погиб мужчина.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве из-за споров по квартире застрелили мужчину
В школе на Киевщине на мальчика упала плитка – его госпитализировали
Зарегистрировали более 2 тыс. нарушений: как работала полиция на выборах
На Закарпатье председатель избиркома попала в ДТП
Реки горячей воды. В Киеве улицу Димитрова заливает кипятком
Играли со взрывчаткой: в Запорожье погиб ребенок, другой – травмирован
Разглашение результатов голосования: полиция проверяет политические партии
В Киеве столкнулись две легковушки: пятеро пострадавших, двое из них дети
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка