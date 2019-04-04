Вибух автомобіля біля гіпермаркету Ашан міг бути замахом на українського офіцера.

Журналіст Юрій Бутусов заявив у Facebook, що вибух автомобіля на вулиці Вільямса 6А у Києві міг бути замахом на життя українського офіцера.

Вибух стався внаслідок того, що чоловік намагався встановити вибухівку на авто, проте вона занадто рано здетонувала.

За словами Бутусова, підривника доправили до лікарні з численними травмами, він знаходиться під наглядом поліцейських.

Він додав, що автомобіль належав українському офіцеру, який брав участь в ООС. Тому закладення вибухового пристрою могло бути замахом на вбивство військового.

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До слова, у Приморському районі Одеси під одним з припаркованих автомобілів стався вибух.

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