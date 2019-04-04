PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вибух біля Ашану міг бути замахом на вбивство офіцера

Вибух автомобіля біля гіпермаркету Ашан міг бути замахом на українського офіцера.

Вибух

Журналіст Юрій Бутусов заявив у Facebook, що вибух автомобіля на вулиці Вільямса 6А у Києві міг бути замахом на життя українського офіцера.

Вибух стався внаслідок того, що чоловік намагався встановити вибухівку на авто, проте вона занадто рано здетонувала.

За словами Бутусова, підривника доправили до лікарні з численними травмами, він знаходиться під наглядом поліцейських.

Він додав, що автомобіль належав українському офіцеру, який брав участь в ООС. Тому закладення вибухового пристрою могло бути замахом на вбивство військового.

Читайте: Одесит розпочав стрілянину, коли дізнався вартість поїздки в таксі

До слова, у Приморському районі Одеси під одним з припаркованих автомобілів стався вибух.

Відео: Киев Оперативный

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві перейменували вулицю на честь Джона Маккейна
Прийом дітей до першого класу: коли стартує в Києві і які документи потрібні
Вирвав асфальт і пошкодив два авто: в Одесі прогримів вибух під машиною
Артилерійський бронекатер спустили на воду у Києві
У Києві боржникам за комуналку нараховуватимуть пеню
Коли в Києві відключать опалення – дата
У Києві через суперечки по квартирі застрелили чоловіка
Wizz Air відновлює рейси з Києва до Любліна: дата і вартість
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка