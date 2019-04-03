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Факты / Происшествия

Вырвал асфальт и повредил два авто: в Одессе прогремел взрыв под машиной

В Приморском районе Одессы прогремел мощный взрыв под припаркованным авто.

Вырвал асфальт и повредил два авто: в Одессе прогремел взрыв под машиной

На Фонтанской дороге в Приморском районе (Одесса) прогремел взрыв под припаркованным авто.

По информации полиции, взрыв не связан с применением взрывных устройств или веществ и произошел во время проверки новой газовой трубы.

В результате на дороге образовалась огромная яма.

Два автомобиля получили повреждения.

К слову, автомобиль BMW от взрыва отбросила на трамвайные рельсы. Внутри находился водитель, но он не пострадал.

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Также у припаркованной рядом Toyota выбило заднее стекло.

В результате взрыва никто не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины взрыва выясняются.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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Вырвал асфальт и повредил два авто: в Одессе прогремел взрыв под машиной / 4 фотографии

К слову, 27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.

Фото: Думская

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