В Приморском районе Одессы прогремел мощный взрыв под припаркованным авто.
На Фонтанской дороге в Приморском районе (Одесса) прогремел взрыв под припаркованным авто.
По информации полиции, взрыв не связан с применением взрывных устройств или веществ и произошел во время проверки новой газовой трубы.
В результате на дороге образовалась огромная яма.
Два автомобиля получили повреждения.
К слову, автомобиль BMW от взрыва отбросила на трамвайные рельсы. Внутри находился водитель, но он не пострадал.
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Также у припаркованной рядом Toyota выбило заднее стекло.
В результате взрыва никто не пострадал.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины взрыва выясняются.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
К слову, 27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.
Фото: Думская