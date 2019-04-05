PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Венесуэле взорвался нефтепровод

В штате Ансоатеги (Венесуэла) на нефтепроводе произошел взрыв.

Вибух

В штате Ансоатеги (Венесуэла) взорвался нефтепровод, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве в Twitter.

Взрыв произошел в секторе Ла Леоне. Контакт с муниципальным отделением службы гражданской обороны налаживается.

Информация о причинах взрыва и пострадавших на данный момент отсутствует.

 

Читайте: Вырвал асфальт и повредил два авто: в Одессе прогремел взрыв под машиной

К слову, в Днепропетровской области произошел взрыв, который полностью разрушил жилой дом.

Видео: Plácido Malavé

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Взрыв возле Ашана мог быть покушением на убийство офицера
Вырвал асфальт и повредил два авто: в Одессе прогремел взрыв под машиной
В Венесуэле с вертолета стреляли по протестующим
В третий раз за месяц: в Венесуэле снова произошел блэкаут
Снесло до основания. На Днепропетровщине взрыв разрушил дом
Взрыв в Кропивницком: подозреваемый пытался бежать из страны
Из-за действий в Венесуэле: США могут ввести новые санкции против РФ
Взрыв в Кропивницком: прокуратура назвала причину
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка