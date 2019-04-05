В штате Ансоатеги (Венесуэла) на нефтепроводе произошел взрыв.

В штате Ансоатеги (Венесуэла) взорвался нефтепровод, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве в Twitter.

Взрыв произошел в секторе Ла Леоне. Контакт с муниципальным отделением службы гражданской обороны налаживается.

Информация о причинах взрыва и пострадавших на данный момент отсутствует.

#EnDesarrollo Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui. Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.

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К слову, в Днепропетровской области произошел взрыв, который полностью разрушил жилой дом.

Видео: Plácido Malavé