PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Венесуелі вибухнув нафтопровід

У штаті Ансоатегі (Венесуела) на нафтопроводі стався вибух.

Вибух

У штаті Ансоатегі (Венесуела) вибухнув нафтопровід, повідомив начальник служби цивільної оборони і пожежної охорони штату Пласідо Малаве в Twitter.

Вибух стався в секторі Ла Леоне. Контакт з муніципальним відділенням служби цивільної оборони налагоджується.

Інформація щодо причин вибуху і постраждалих наразі відсутня.

 

Читайте: Вирвав асфальт і пошкодив два авто: в Одесі прогримів вибух під машиною

До слова, у Дніпропетровській області стався вибух, який повністю зруйнував житловий будинок.

Відео: Plácido Malavé

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух біля Ашану міг бути замахом на вбивство офіцера
Вирвав асфальт і пошкодив два авто: в Одесі прогримів вибух під машиною
У Венесуелі з вертольота стріляли по активістах
Втретє за місяць: у Венесуелі знову стався блекаут
Зніс вщент. На Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок
Вибух у Кропивницькому: підозрюваний намагався втекти з країни
Через дії у Венесуелі: США можуть ввести нові санкції проти РФ
Вибух у Кропивницькому: прокуратура назвала причину
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка