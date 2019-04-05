У штаті Ансоатегі (Венесуела) на нафтопроводі стався вибух.
У штаті Ансоатегі (Венесуела) вибухнув нафтопровід, повідомив начальник служби цивільної оборони і пожежної охорони штату Пласідо Малаве в Twitter.
Вибух стався в секторі Ла Леоне. Контакт з муніципальним відділенням служби цивільної оборони налагоджується.
Інформація щодо причин вибуху і постраждалих наразі відсутня.
Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.
Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF
— Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.
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До слова, у Дніпропетровській області стався вибух, який повністю зруйнував житловий будинок.
Відео: Plácido Malavé