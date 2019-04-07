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Факты / Происшествия

В Париже в жилом доме прогремел взрыв

В Париже в многоэтажке произошел сильный пожар, после чего прогремел взрыв.

В Париже в жилом доме прогремел взрыв

Парижскую многоэтажку со второго по пятый этаж охватил пожар. Всех жителей почти сразу удалось эвакуировать.

После чего в доме прогремел взрыв.

Читайте: Вырвал асфальт и повредил два авто: в Одессе прогремел взрыв под машиной

В пожарной службе сообщают, что, по предварительным данным, жертв нет.

Ранее Факты ICTV писали, что в штате Ансоатеги (Венесуэла) на нефтепроводе произошел взрыв.

Фото:

Источник: Le Figaro.

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