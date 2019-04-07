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Факти / Надзвичайні події

У Парижі в житловому будинку прогримів вибух

У Парижі в багатоповерхівці сталася сильна пожежа, після чого прогримів вибух.

У Парижі в житловому будинку прогримів вибух

Паризьку багатоповерхівку з другого по п’ятий поверх охопила пожежа. Всіх жителів майже відразу вдалося евакуювати.

Після чого в будинку прогримів вибух.

Читайте: Вирвав асфальт і пошкодив два авто: в Одесі прогримів вибух під машиною

У пожежній службі повідомляють, що, за попередніми даними, жертв немає.

Раніше Факти ICTV писали, що у штаті Ансоатегі (Венесуела) на нафтопроводі стався вибух.

Фото: 

Джерело:  Le Figaro.

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