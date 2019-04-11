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Факты / Происшествия

В Херсоне люди спасли от поезда застрявшую на путях фуру

В Херсоне десятки водителей вытолкали застрявший на переезде грузовик, в то время как приближался поезд.

В Херсоне люди спасли от поезда застрявшую на путях фуру

В Херсоне люди спасли фуру от приближающегося поезда. Десятки водителей вытолкали грузовик с путей.

Видео опубликовал один из очевидцев на YouTube.

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В ролике показана очередь из машин и фура, стоящая на переезде. Благодаря совместным усилиям десятка водителей, грузовик удалось переместить за пределы путей и избежать серьезной аварии.

Напомним, в Новоукраинке Кировоградской области автомобиль влетел в локомотив поезда.

Фото: Dreamstime

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