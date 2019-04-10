В Кривом Роге в Первомайском карьере перевернулся грузовик с рабочими. В результате пострадали четыре человека.
ДТП с грузовиком произошло в Кривом Роге сегодня утром.
В карьере перевернулся КамАЗ, который перевозил рабочих. Предварительно установлено, что у машины отказали тормоза из-за чего грузовик и перевернулся на бок.
В результате пострадали четыре человека: женщина получила перелом руки, остальные – ушибы.
Остальная информация уточняется.
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К слову, в Днепре у грузовика отказали тормоза, после чего он повредил 11 автомобилей. Госпитализирована женщина.
Источник: Первый городской
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