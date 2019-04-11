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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні люди врятували від поїзда фуру, яка застрягла на шляхах

У Херсоні десятки водіїв виштовхали застряглу на переїзді вантажівку, у той час як наближався потяг.

У Херсоні люди врятували від поїзда фуру, яка застрягла на шляхах

У Херсоні люди врятували фуру від поїзда, що наближається. Десятки водіїв виштовхали вантажівку зі шляхів.

Відео опублікував один з очевидців на YouTube.

Читайте: Відмовили гальма: у Кривому Розі перекинулася вантажівка з робітниками

У ролику показана черга з машин і фура, що стоїть на переїзді. Завдяки спільним зусиллям десятка водіїв, вантажівку вдалося перемістити за межі шляхів і уникнути серйозної аварії.

Нагадаємо, в Новоукраїнці Кіровоградської області автомобіль влетів в локомотив поїзда.

Фото: Dreamstime

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