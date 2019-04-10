Сегодня в Новоукраинке Кировоградской области автомобиль влетел в локомотив поезда. В результате столкновения водитель погиб на месте.

На Кировоградщине Chevrolet, игнорируя запрещающий сигнал семафора, выехал на железнодорожный переезд. Там легковушка и столкнулась с поездом.

От столкновения авто превратилось в консервную банку, а водитель от полученных травм погиб еще до прибытия скорой помощи.

Информацию о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

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К слову, под Киевом на Вышгородской трассе автомобиль Volkswagen съехал с дороги на участок ремонта, несколько раз перевернулся и загорелся. Серьезно пострадали два человека.