С начала суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил – восемь военных ВСУ получили ранения. Украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

С начала суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В общем пострадали восемь украинских военнослужащих.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг 10 раз обстрелял опорные пункты: