С начала суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил – восемь военных ВСУ получили ранения. Украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
С начала суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В общем пострадали восемь украинских военнослужащих.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг 10 раз обстрелял опорные пункты:
- Из минометов калибра 120 мм – у Новоселовки;
- Из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Павлополь;
- Из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – около Лебединского;
- Из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Новотроицкое;
- Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – также вблизи Лебединского;
- Дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное;
- Из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;
- Дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе пригорода Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ООС вблизи села Екатериновка.
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В общем вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из такого оружия:
- Противотанковые ракетные комплексы;
- Вооружения боевых машин пехоты;
- Гранатометы различных систем;
- Крупнокалиберные пулеметы;
- Стрелковое оружие.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных ООС. Подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Напомним, на Донбассе погибла женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.
Источник: ООС