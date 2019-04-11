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Факты / Происшествия

Враг 11 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе – восемь раненых

С начала суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил – восемь военных ВСУ получили ранения. Украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Враг 11 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе – восемь раненых

С начала суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В общем пострадали восемь украинских военнослужащих.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг 10 раз обстрелял опорные пункты:

  • Из минометов калибра 120 мм – у Новоселовки;
  • Из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Павлополь;
  • Из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – около Лебединского;
  • Из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Новотроицкое;
  • Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – также вблизи Лебединского;
  • Дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное;
  • Из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;
  • Дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе пригорода Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ООС вблизи села Екатериновка.

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В общем вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из такого оружия:

  • Противотанковые ракетные комплексы;
  • Вооружения боевых машин пехоты;
  • Гранатометы различных систем;
  • Крупнокалиберные пулеметы;
  • Стрелковое оружие.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных ООС. Подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, на Донбассе погибла женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.

ИсточникООС

Фото: Минобороны

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