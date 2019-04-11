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Факти / Надзвичайні події

Ворог 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі – вісім поранених

З початку доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил – вісім військових ЗСУ отримали поранення. Українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ворог 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі – вісім поранених

З початку доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил, із них чотири рази – із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Загалом постраждали вісім українських військовослужбовців.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід ворог 10 разів обстріляв опорні пункти:

  • З мінометів калібру 120 мм – біля Новоселівки;
  • З мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Павлопіль;
  • З мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля Лебединського;
  • З протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
  • З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – також поблизу Лебединського;
  • Двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Водяне;
  • З автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Павлопіль;
  • Двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі передмістя Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ООС поблизу села Катеринівка.

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Загалом збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з такої зброї:

  • Протитанкові ракетні комплекси;
  • Озброєння бойових машин піхоти;
  • Гранатомети різних систем;
  • Великокаліберні кулемети;
  • Стрілецька зброя.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових ООС. Підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, на Донбасі загинула жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.

Джерело: ООС

Фото: Міноборони

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