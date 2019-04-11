З початку доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил – вісім військових ЗСУ отримали поранення. Українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
З початку доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил, із них чотири рази – із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Загалом постраждали вісім українських військовослужбовців.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід ворог 10 разів обстріляв опорні пункти:
- З мінометів калібру 120 мм – біля Новоселівки;
- З мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Павлопіль;
- З мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля Лебединського;
- З протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
- З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – також поблизу Лебединського;
- Двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Водяне;
- З автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Павлопіль;
- Двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі передмістя Авдіївка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ООС поблизу села Катеринівка.
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Загалом збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з такої зброї:
- Протитанкові ракетні комплекси;
- Озброєння бойових машин піхоти;
- Гранатомети різних систем;
- Великокаліберні кулемети;
- Стрілецька зброя.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових ООС. Підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, на Донбасі загинула жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.
Джерело: ООС