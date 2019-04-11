З початку доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил – вісім військових ЗСУ отримали поранення. Українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

З початку доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил, із них чотири рази – із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Загалом постраждали вісім українських військовослужбовців.