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Факты / Происшествия

ДТП в центре Киева: легковушка влетела в микроавтобус

В центре Киева легковой автомобиль Hyundai Accent врезался в грузовой микроавтобус Ford Transit. Есть пострадавшие.

ДТП в центре Киева: легковушка влетела в микроавтобус

В Киеве на улице Мечникова рядом со станцией метро Кловская Hyundai Accent с тремя пассажирами в салоне врезался в припаркованный на обочине грузовой микроавтобус Ford Transit.

Как сообщает водитель легковушки, он не превышал скорости, однако в определенный момент не смог справиться с управлением и автомобиль снесло в сторону, где был припаркован микроавтобус.

В результате удара у автомобиля значительно повредилась передняя часть.

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В ДТП пострадали водитель Ford и пассажир, находившийся на заднем сиденье в Hyundai. Их госпитализировали в больницу.

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ДТП в центре Киева: легковушка влетела в микроавтобус / 5 фотографий

По словам очевидцев, водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Факты ICTV писали о ДТП в Днепре, где грузовик снес 11 автомобилей из-за отказа тормозов.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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