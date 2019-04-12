В центре Киева легковой автомобиль Hyundai Accent врезался в грузовой микроавтобус Ford Transit. Есть пострадавшие.

В Киеве на улице Мечникова рядом со станцией метро Кловская Hyundai Accent с тремя пассажирами в салоне врезался в припаркованный на обочине грузовой микроавтобус Ford Transit.

Как сообщает водитель легковушки, он не превышал скорости, однако в определенный момент не смог справиться с управлением и автомобиль снесло в сторону, где был припаркован микроавтобус.

В результате удара у автомобиля значительно повредилась передняя часть.

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В ДТП пострадали водитель Ford и пассажир, находившийся на заднем сиденье в Hyundai. Их госпитализировали в больницу.





















ДТП в центре Киева: легковушка влетела в микроавтобус / 5 фотографий

По словам очевидцев, водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения.

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