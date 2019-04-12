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Факти / Надзвичайні події

ДТП у центрі Києва: легковик влетів у мікроавтобус

У центрі Києва легковий автомобіль Hyundai Accent врізався у вантажний мікроавтобус Ford Transit. Є постраждалі.

ДТП у центрі Києва: легковик влетів у мікроавтобус

В Києві на вулиці Мечникова поруч зі станцією метро Кловська Hyundai Accent з трьома пасажирами в салоні врізався в припаркований на узбіччі вантажний мікроавтобус Ford Transit.

Як повідомляє водій легковика, він не перевищував швидкості, однак в певний момент не зміг впоратися з керуванням і автомобіль знесло в бік, де був припаркований мікроавтобус.

В результаті удару в автомобіля значно пошкодилася передня частина.

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У ДТП постраждали водій Ford і пасажир, який перебував на задньому сидінні в Hyundai. Їх госпіталізували до лікарні.

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ДТП у центрі Києва: легковик влетів у мікроавтобус / 5 фотографий

За словами очевидців, водій легковика був у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Дніпрі, де вантажівка знесла 11 автомобілів через те, що відмовили гальма.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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