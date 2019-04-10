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Факты / Происшествия

Сделал несколько кульбитов и загорелся: в ДТП под Киевом пострадали двое

Под Киевом на Вышгородской трассе автомобиль Volkswagen съехал с дороги на участок ремонта, несколько раз перевернулся и загорелся. Серьезно пострадали два человека.

Сделал несколько кульбитов и загорелся: в ДТП под Киевом пострадали двое

Под Киевом на Вышгородской трассе недалеко от села Новые Петровцы произошло ДТП, в котором серьезно пострадали два человека.

Volkswagen двигался на большой скорости со стороны поселка Водогон в направлении Новых Петровцов. Проезжая мимо перекрестка с круговым движением, водитель не справился с управлением, влетел в вырытую ремонтниками яму, подскочил, и сделав несколько переворотов в воздухе, начал гореть.

В салоне находились двое мужчин: у одного из них открытая черепно-мозговая травма, а другой повредил позвоночник.

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Сделал несколько кульбитов и загорелся: в ДТП под Киевом пострадали двое / 6 фотографий

Люди, которые проезжали мимо, остановились, чтобы помочь водителю и пассажиру выбраться из машины. Их сразу госпитализировали медики.

Осколки Volkswagen улетели на несколько метров от места аварии.

Правоохранители отмечают, что с начала ремонта на участке с круговым движением случилось уже не одно ДТП.

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Неподалеку вырванного двигателя Volkswagen лежали элементы кузова другого автомобиля, который также разбился там совсем недавно.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало три человека.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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