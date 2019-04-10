В Днепре у грузовика отказали тормоза, после чего он повредил 11 автомобилей. Госпитализирована женщина.
В Днепре на проспекте Александра Поля грузовой автомобиль КрАЗ снес с пути 11 авто. ДТП произошло из-за того, что у грузовика отказали тормоза. В результате аварии пострадала женщина 70 лет, которую с сотрясением мозга госпитализировали в одну из больниц города.
По словам очевидцев, автомобиль перевозил коммунальную технику.
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В Днепре у грузовика отказали тормоза, повреждено 9 авто и 2 автобуса с пассажирами / 4 фотографии
По данным ГСЧС, повреждено 11 автомобилей, среди которых корпоративный автобус сети супермаркетов АТБ с пассажирами и один микроавтобус, который осуществлял перевозку Покров-Никополь-Днепр.
Сейчас движение по проспекту затруднено.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Днепре у грузовика отказали тормоза и он въехал в трамай.
Фото: 0.56 ua
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