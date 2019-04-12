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Молдаванину запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты

На Одесщине пограничники Измаильского отряда обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику, поэтому на три года запретили въезд на территорию Украины.

Молдаванину запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты

Пограничники Измаильского отряда на пункте пропуска Виноградовка нашли георгиевскую ленту в машине гражданина Молдовы, который хотел попасть в Украину.

За перемещение символики, которая запрещена в нашей стране и носит пропагандистский и провокационный характер, иностранцу отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд в Украину.

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По факту правонарушения пограничники отправили сообщение работникам Нацполиции.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поручил закупать форму только с национальной символикой.

Источник: Госпогранслужба

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