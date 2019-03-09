У бойових бригад Сухопутних військ Збройних сил України з’явиться нова символіка.

У бойових бригад Сухопутних військ Збройних сил України з’явиться нова символіка, повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко в Facebook.

– Напередодні Дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад, – написав Муженко.

Згідно з документом, нові нарукавні знаки з’являться у 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ, 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ і 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.

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У останніх на рукавах з’явиться череп з написом Україна або смерть!













Нова символіка ЗСУ: на рукавах військових з’явиться череп / 3 фотографии

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що в Україну вже доставили турецькі безпілотники Bayraktar TB2.

Фото: Віктор Муженко