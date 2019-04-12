На Одещині прикордонники Ізмаїльського загону виявили у громадянина Молдови заборонену символіку, тому на три роки заборонили в’їзд на територію України.

Прикордонники Ізмаїльського загону на пункті пропуску Виноградівка знайшли георгіївську стрічку в машині громадянина Молдови, який хотів потрапити в Україну.

За переміщення символіки, яка заборонена в нашій державі та носить пропагандистський і провокативний характер, іноземцю відмовили у пропуску через кордон і на три роки заборонили в’їзд до України.

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За фактом правопорушення прикордонники надіслали повідомлення працівникам Нацполіції.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов доручив закуповувати форму тільки з національною символікою.

Джерело: Держприкордонслужба