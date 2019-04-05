Гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу с Польшей, для этого он избрал необычный метод – он шел задом наперед.
31-летнему украинцу отказали во въезде в страну и он решил пересечь границу незаконно. Его целевой страной должна была стать не Польша, а Германия, где он хотел работать.
Мужчина, чтобы запутать следы, двигался задом наперед. Сделал он это пешком в “зеленой зоне” границы с Польшей.
Так он хотел обвести вокруг пальца пограничников, мол он шел не в Польшу, а обратно в Украину.
Его задержали пограничники.
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К слову, мужчина пытался со стороны Грузии пересечь турецкую границу с огромным чемоданом, в котором находилась женщина.
Источник: Госпогранслужба Польши
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