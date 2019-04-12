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Ударив в обличчя і штовхав: у Польщі напали на українського актора

У Польщі українського актора Артема Мануйлова вдарили в обличчя в автобусі громадського транспорту. Поліція відкидає расистське підґрунтя.

Ударив в обличчя і штовхав: у Польщі напали на українського актора

У Варшаві в автобусі громадського транспорту на українського актора Артема Мануйлова напав чоловік.

Як розповів артист, у той час, як він розмовляв із дружиною по телефону, його по обличчю вдарили великою сумкою. Розмова з дружиною відбувалася українською мовою, підкреслив Мануйлов.

На цьому конфлікт не вичерпався і нападник “запросив” актора вийти “поговорити по-чоловічому”. На вулиці чоловік почав кричати на Мануйлова, супроводжуючи агресивну мову поштовхами. Після цього агресор пішов.

ЗМІ пишуть, що агресивним поляком виявився викладач Університету кардинала Стефана Вишинського Марцин П., який також викладає філософію у Варшавському університеті.

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Місцева поліція не змогла підтвердити факт нападу, але пообіцяла розібратися. Правоохоронці відкидають расистське підґрунтя в інциденті.

Нагадаємо, у Польщі українця засудили до 15 років в’язниці за убивство чоловіка в ігровому залі.

Джерело: Fact

Фото: Артем Мануйлов

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