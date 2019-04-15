У собора Парижской Богоматери, который загорелся 15 апреля, обрушился шпиль и крыша.

Момент обрушения шпиля собора Парижской Богоматери успели заснять на видео. Видно, как шпиль полыхает и находится весь в огне, через какой-то время он, словно плавленный, падает вниз.

Такая же участь ждала и крышу – вскоре и она обвалилась.

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Напомним, что в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, горит верхушка собора, огонь перекинулся на соседние конструкции. Президент Франции Эмануэль Макрон немедленно выехал на место происшествия. Огонь тушат с воздуха, воды и земли.

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