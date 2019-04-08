В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе, в результате которого взорвались несколько баллонов с газом.

В Подольском районе Киева загорелся мусор, травяной настил и дерева, после чего пламя перебросило на жилой дом и гараж.

Во время тушения пожара взорвалось несколько газовых баллонов. В результате взрыва и через плотную застройку частного участка, площадь пожара значительно увеличилась.

– Тушение пожара осложнялось большим загромождением горючими материалами. Также, ближайшие пожарные гидранты были со слабым давлением воды, что затрудняло водоснабжения, поэтому пожарным приходилось прокладывать магистральные линии, – рассказали в ГСЧС.

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8 апреля в 01.43 пожар на площади 600 кв. м был локализован, а в 03.12 – ликвидирован.

Во время тушения пожара погибших и травмированных нет.

































Масштабный пожар и взрывы: в Киеве горел частный сектор / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в районе Новобеличей в жилом доме произошел пожар, пламя перекинулось на два соседних здания.