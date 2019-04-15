У собору Паризької Богоматері, який загорівся 15 квітня, обвалився шпиль і дах.

Момент обвалення шпилю собору Паризької Богоматері встигли зняти на відео. Видно, як шпиль палахкотить і знаходиться весь у вогні. Через якийсь час він, немов плавлений, падає вниз.

Такаж доля чекала і на дах – незабаром і він впав.

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Нагадаємо, що у соборі Паризької Богоматері сталася пожежа, горить верхівка собору, вогонь перекинувся на сусідні конструкції. Президент Франції Емануель Макрон негайно виїхав на місце події. Вогонь гасять з повітря, води і землі.

Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію і стежать за розвитком подій.