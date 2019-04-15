В Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери.

21.18. Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась.

21.02. Шпиль Нотр-Дама сгорел дотла и обрушился.

Сейчас с огнем борются с воздуха, воды и земли.

На место ЧП выехал президент Франции Эмманюэль Макрон.

На пожар отреагировал президент США Дональд Трамп. Он посоветовал действовать максимально быстро.

20.28. В центре столицы Франции горит собор Парижской Богоматери. Крыша и шпиль старинного собора охвачены огнем, вверх поднимается огромное количество дыма. Шпиль Нотр-Дама практически сгорел дотла, от него мало, что осталось.

По данным пожарных, причина возгорания может быть связана с ремонтными работами. Туристов и прихожан из собора, которому более 850 лет, эвакуировали.

О причинах пожара не сообщается. Также не известно, есть ли пострадавшие.

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К слову, в Париже в многоэтажке произошел сильный пожар, после чего прогремел взрыв.

Фото: Fraser Rush