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Собор Парижской Богоматери горит – вероятная причина

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать ремонтные работы.

Собор Парижской Богоматери горит – вероятная причина

Пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти во время работ по реставрации здания.

Об этом французскому изданию рассказали парижские пожарные.

Для реставрации собора парижской Богоматери строители установили строительные леса высотою около 100 метров. В плане ремонта было заявлено завершение  работ в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.

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Как известно, горит собор Парижской Богоматери с около 18.30 по местному времени.

Источник: Cnews

Фото: Getty Images

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