Причиною пожежі у соборі Паризької Богоматері могли стати ремонтні роботи.

Пожежа у соборі Паризької Богоматері могла статися під час робіт з реставрації будівлі.

Про це французькому виданню розповіли паризькі пожежники.

Для реставрації собору паризької Богоматері будівельники встановили будівельні риштування висотою близько 100 метрів. У плані ремонту було заявлено завершення робіт у 2022 році. Вартість реставрації оцінювалася у шість мільйонів євро.

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Як відомо, горить собор Паризької Богоматері з близько 18.30 за місцевим часом.

Джерело: Cnews