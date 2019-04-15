PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Видео пожара в соборе Парижской Богоматери

Горит собор Парижской Богоматери – появилось видео пожара в Нотр Дам де Пари.

Видео пожара в соборе Парижской Богоматери

На видео видно, как горит собор Парижской Богоматери. Пожар в Нотр Дам де Пари начался с верхней части здания – крыши и шпиля, сейчас огонь перекинулся на несущую конструкцию собора.

Шпиль вместе с часами, как оловянный, обвалился. За ним обрушилась крыша.

Читайте: Момент обрушения шпиля собора Парижской Богоматери попал на видео

Напомним, что горит Собор Парижской Богоматери, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию и следят за развитием событий.

Известно, что на место происшествия приехали президент и премьер-министр Франции. Предварительно в результате пожара никто не пострадал. Пожар в Нотр Дам де Пари тушат с земли, воздуха и воды.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Горит Собор Парижской Богоматери (ОНЛАЙН)
Там ничего не останется! Представитель собора о пожаре в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери горит – вероятная причина
Момент обрушения шпиля собора Парижской Богоматери попал на видео
Рад встрече с другом Украины: Порошенко встретился с Макроном
В Запорожье в строительном вагончике сгорели три человека
SkyUp будет летать в Париж и Ниццу: цена и график
На Буковине горит сахарный завод – слышны взрывы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка