Горит собор Парижской Богоматери – появилось видео пожара в Нотр Дам де Пари.
На видео видно, как горит собор Парижской Богоматери. Пожар в Нотр Дам де Пари начался с верхней части здания – крыши и шпиля, сейчас огонь перекинулся на несущую конструкцию собора.
Шпиль вместе с часами, как оловянный, обвалился. За ним обрушилась крыша.
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Напомним, что горит Собор Парижской Богоматери, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию и следят за развитием событий.
Известно, что на место происшествия приехали президент и премьер-министр Франции. Предварительно в результате пожара никто не пострадал. Пожар в Нотр Дам де Пари тушат с земли, воздуха и воды.
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