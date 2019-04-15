Горить собор Паризької Богоматері – з’явилося відео пожежі у Нотр Дам де Парі.

На відео видно, як горить собор Паризької Богоматері. Пожежа у Нотр Дам де Парі почалася з верхньої частини будівлі – з даху і шпилю, зараз вогонь перекинувся на конструкцію собору.

Шпиль разом з годинником, як олов’яний, обвалився. За ним завалився і дах.

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Нагадаємо, що горить Собор Паризької Богоматері, Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію і стежать за розвитком подій.

Відомо, що на місце події приїхали президент і прем’єр-міністр Франції. Попередньо у результаті пожежі ніхто не постраждав. Пожежа у Нотр Дамі де Парі гасять з землі, повітря і води.