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Факты / Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался вечером 15 апреля и длился примерно девять часов, ликвидирован.

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

Официальный представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс заявил, что возгорание в Нотр-Даме ликвидировано.

По его словам, они продолжают следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пожар не возобновился.

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Напомним, возгорание в Соборе Парижской Богоматери началось вечером 15 апреля. Обрушился шпиль и две трети кровли. Основную конструкцию удалось спасти. Факты ICTV следят за событиями вокруг пожара в соборе Парижской Богоматери в онлайн-трансляции.

Источник: Le Figaro

Фото: Getty Images

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