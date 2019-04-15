Собор Парижской Богоматери горит в Париже. Петр Порошенко и Владимир Зеленский отреагировали на пожар Нотр-Дам де Пари.

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в Соборе Парижской богоматери.

– Сейчас пылает Нотр-Дам де Пари – Собор Парижской Богоматери. И я молю Бога, чтобы никто не погиб. И хотел бы высказать слова своей поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу, – сказал он в эфире Свободы слова на ICTV.

Порошенко также напомнил, что это здание важно и для украинцев, ведь именно там проходили службы по Голодомору.

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К слову, кандидат в президенты Владимир Зеленский тоже отреагировал на пожар.

– Нотр-Дам – это целая вселенная. Целый пласт мировой культуры, созданный многими поколениями. Просто бесконечно жаль, что мы его теряем. Мои соболезнования президенту Макрону, всем французам, всем людям, которые ценят мировое культурное наследие. Шок и боль для всех нас, – отметил он.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могли стать ремонтные работы.