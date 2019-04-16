Пожежу в Соборі Паризької Богоматері, яка почалася ввечері 15 квітня і тривала приблизно дев’ять годин, ліквідовано.

Офіційний представник пожежних Парижа Габріель Плюс заявив, що загоряння у Нотр-Дамі ліквідовано.

За його словами, вони продовжують стежити за рештою осередків і охолоджувати гарячі конструкції, в тому числі несучі, щоб пожежа не відновився.

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Нагадаємо, загоряння в Соборі Паризької Богоматері почалося ввечері 15 квітня. Обвалився шпиль і дві третини покрівлі. Основну конструкцію вдалося врятувати. Факти ICTV стежать за подіями навколо пожежі в соборі Паризької Богоматері в онлайн-трансляції.