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Подожгли матрасы: видео пожара в одесской колонии

В результате бунта заключенных в одесской колонии загорелось здание пенитенциарного учреждения.

Подожгли матрасы: видео пожара в одесской колонии

Бунт заключенных в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе привел к возгоранию здания пенитенциарного учреждения.

В результате пожара сгорел один пожарный автомобиль, прибывший тушить матрасы, которые подожгли заключенные, и гаражный бокс.

Читайте: На Львовщине мужчина устроил стрельбу в магазине

Видео довольно серьезного возгорания появилось в сети.

Как сообщалось, из-за беспорядков в Южной исправительной колонии общего режима №51 погибших нет.

Фото: Думская

 

Источник: Думская

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