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Факты / Происшествия

Бунт и пожар в колонии № 51 Одессы: на месте спецназ

В Одессе начались беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51.

Бунт и пожар в колонии № 51 Одессы: на месте спецназ

Беспорядки начались в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге. В здании пенитенциарного учреждения вспыхнул пожар.

По словам бывшего начальника Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, в результате массовых беспорядков вспыхнул пожар.

– Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар, — написал он.

По словам Старенького, конфликт в колонии длился уже на протяжении пяти дней, однако так и не был разрешен, из-за чего и перешел в горячую стадию.

Возле самого учреждения много машин скорых и полиции, а также спецназовцев. Пожар сейчас локализируют. Пострадали четыре сотрудника персонала, на данный момент полиция контролирует ситуацию.

По факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство. Погибших нет. Информацию о побеге заключенных опровергли, однако на фото с места событий видно задержания людей на улице.

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Бунт и пожар в колонии № 51 Одессы: на месте спецназ / 9 фотографий

По неофициальной информации, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. Около ста человек забаррикадировались внутри.

В колонию взыскали дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

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Дежурные исправительной колонии, допустившие побег трех заключенных, будут нести ответственность. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев в эфире 112 телеканала.

По словам Чернышева, дежурные одесской колонии, которые были в день побега заключенных, обязательно будут наказаны.

– Понесут ответственность те дежурные, которые были на посту, безусловно, – подчеркнул Чернышев.

Заместитель министра юстиции добавил, что во избежание подобных инцидентов необходимо финансировать пенитенциарную систему.

Что сейчас происходит под колонией № 51 в  Одессе – смотрите онлайн-трансляцию.

Напомним, пять из 17 задержанных в Египте моряков с танкера Sea Shark прибудут в Одесский аэропорт.

Источник: Думская

Фото: Думская

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