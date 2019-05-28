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В Запорожье в день сдачи ВНО “заминировали” три университета

В Запорожье в день сдачи ВНО неизвестные сообщили о минировании трех университетов города.

В Запорожье в день сдачи ВНО “заминировали” три университета

В Запорожье “заминировали” три ВУЗа -Запорожский государственный медицинский университет, Запорожский национальный университет и  Запорожский политехнический университет.

Студентов эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи. Территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов. На территории учебных заведения дежурят медики.

Известно, что сегодня в школах и университетах Запорожья, а также по всей Украине выпускники сдают ВНО по английскому языку.

Читайте: В Харькове неизвестный “заминировал” многоэтажку – эвакуировали 180 человек

К слову, в Харькове двое семиклассников “заминировали” школу шутки ради.

Источник: Первый запорожский

Фото: actual.today

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