В Запорожье в день сдачи ВНО неизвестные сообщили о минировании трех университетов города.

В Запорожье “заминировали” три ВУЗа -Запорожский государственный медицинский университет, Запорожский национальный университет и Запорожский политехнический университет.

Студентов эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи. Территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов. На территории учебных заведения дежурят медики.

Известно, что сегодня в школах и университетах Запорожья, а также по всей Украине выпускники сдают ВНО по английскому языку.

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К слову, в Харькове двое семиклассников “заминировали” школу шутки ради.

Источник: Первый запорожский

Фото: actual.today