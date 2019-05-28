После прослушивания всех записей участникам тестирования будет также предоставлено время (до 5 минут) для переноса ответов на тестовые задания по аудированию в бланк А. После этого участники могут выполнять другие задания теста в произвольном порядке.

Перед началом теста участникам включат пробный фрагмент аудиозаписи. В случае его плохого качества звука, абитуриент должен поднять руку и сообщить об этом инструктору.

К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.