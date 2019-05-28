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Факты / Украина / Общество

ВНО по английскому языку: абитуриенты пишут тестирование

Внешнее независимое оценивание по английскому языку начнется 28 мая в 11.00.

ВНО по английскому языку: абитуриенты пишут тестирование

ВНО по английскому языку будут сдавать 96 тыс. человек.

Допуск участников к пунктам тестирования продлится с 10.15 до 10.50. Начало тестирования – 11.00.

На выполнение сертификационной работы участникам ВНО отведено 150 минут.

Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждый. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторена дважды.

Читайте: За что могут не допустить или отстранить от ВНО 2019

После прослушивания всех записей участникам тестирования будет также предоставлено время (до 5 минут) для переноса ответов на тестовые задания по аудированию в бланк А. После этого участники могут выполнять другие задания теста в произвольном порядке.

Перед началом теста участникам включат пробный фрагмент аудиозаписи. В случае его плохого качества звука, абитуриент должен поднять руку и сообщить об этом инструктору.

К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.

ИсточникУЦОКО

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