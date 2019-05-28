Внешнее независимое оценивание по английскому языку начнется 28 мая в 11.00.
ВНО по английскому языку будут сдавать 96 тыс. человек.
Допуск участников к пунктам тестирования продлится с 10.15 до 10.50. Начало тестирования – 11.00.
На выполнение сертификационной работы участникам ВНО отведено 150 минут.
Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждый. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторена дважды.
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После прослушивания всех записей участникам тестирования будет также предоставлено время (до 5 минут) для переноса ответов на тестовые задания по аудированию в бланк А. После этого участники могут выполнять другие задания теста в произвольном порядке.
Перед началом теста участникам включат пробный фрагмент аудиозаписи. В случае его плохого качества звука, абитуриент должен поднять руку и сообщить об этом инструктору.
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Источник: УЦОКО