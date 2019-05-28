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У Запоріжжі у день складання ЗНО “замінували” три університети

У Запоріжжі у день складання ЗНО невідомі повідомили про замінування трьох університетів міста.

У Запоріжжі у день складання ЗНО “замінували” три університети

У Запоріжжі “замінували” три ВНЗ – Запорізький державний медичний університет, Запорізький національний університет і Запорізький політехнічний університет.

Студентів евакуювали. На місці працюють співробітники поліції, вибухотехніки, кінологи. Територію перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів. На території навчальних закладів чергують медики.

Відомо, що сьогодні у школах і університетах Запоріжжя, а  також по всій Україні випускники здають ЗНО з англійської мови.

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До речі, у Харкові двоє семикласників “замінували” школу заради жарту.

Джерело: Перший запорізький

Фото: actual.today

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