Львовская облгосадминистрация выделит 100 тыс. грн помощи семьям погибших горняков на львовской шахте Лесная.

Львовская ОГА выделит 100 тыс. грн помощи семьям погибших горняков из-за обвала пород на львовской шахте Лесная.

– По поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Львовская ОГА выделит 100 тыс. грн помощи семьям погибших шахтеров, – говорят в ОГА.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам министерств энергетики и угольной промышленности, ДСНС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте Лесная.

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Соответствующее поручение глава правительства подписал 29 мая. Срок представления результатов расследования – 10 дней.

Напомним, в селе Селец Сокальского района в ночь на 29 мая произошло обрушение породы на шахте Лесная ГП Львовуголь.

Источник: Львовская ОГА