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Обвал на шахті Лісова: родинам загиблих виділять по 100 тис. грн

Львівська облдержадміністрація виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих гірників на львівській шахті Лісова.

Обвал на шахті Лісова: родинам загиблих виділять по 100 тис. грн

Львівська ОДА  виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих гірників через обвал порід на львівській шахті Лісова.

– На виконання доручення прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Львівська ОДА виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих шахтарів, – зазначають в ОДА.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам міністерств енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національній поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті Лісова.

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Відповідне доручення очільник уряду підписав 29 травня. Строк подання результатів розслідування – 10 днів.

Нагадаємо, у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля.

Джерело: Львівська ОДА

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