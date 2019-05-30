Львівська облдержадміністрація виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих гірників на львівській шахті Лісова.

Львівська ОДА виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих гірників через обвал порід на львівській шахті Лісова.

– На виконання доручення прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Львівська ОДА виділить 100 тис. грн допомоги родинам загиблих шахтарів, – зазначають в ОДА.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам міністерств енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національній поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті Лісова.

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Відповідне доручення очільник уряду підписав 29 травня. Строк подання результатів розслідування – 10 днів.

Нагадаємо, у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля.

Джерело: Львівська ОДА