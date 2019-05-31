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Факты / Происшествия

На мосту в Киеве Mercedes сбил лося (18+)

На Южном мосту в Киеве автомобиль Mercedes насмерть сбил лося.

лось

Утром 31 мая в Киеве на Южном мосту водитель автомобиля Mercedes сбил лося.

От сильного удара животное погибло.

Читайте: ВАЗ повис на дереве, BMW смяло, как банку: на Полтавщине произошло ДТП

На видео видно, что микроавтобус Mercedes с прицепом стоит на мосту, а перед ним лежит сбитый лось.

Как он оказался на оживленном Южном мосту неизвестно.

Напомним, под Киевом на Житомирской трассе BMW на скорости более 200 км/ч влетело под фуру.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Dreamstime

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