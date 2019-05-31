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Факти / Надзвичайні події

На мосту в Києві Mercedes збив лося (18+)

На Південному мосту в Києві автомобіль Mercedes на смерть збив лося.

лось

Вранці 31 травня в Києві на Південному мосту водій автомобіля Mercedes збив лося.

Від сильного удару тварина загинула.

Читайте: ВАЗ відкинуло у дерево, BMW зім’яло, як бляшанку: на Полтавщині трапилася ДТП

На відео видно, що мікроавтобус Mercedes з причепом стоїть на мосту, а перед ним лежить збитий лось.

Як він опинився на жвавому Південному мосту невідомо.

Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі BMW на швидкості понад 200 км/год влетіло під фуру.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Dreamstime

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