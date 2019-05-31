Под Киевом на Житомирской трассе BMW на скорости более 200 км/ч влетело под фуру.

Под Киевом рядом с населенным пунктом Копылов в сторону Житомира произошло смертельное ДТП. Там BMW на скорости более 200 км/ч влетела под фуру и загорелась.

В результате аварии водитель скончался на месте, водитель грузового автомобиля не пострадал.

Фура была припаркована на обочине, а ее водитель внутри почувствовал сильный удар. Выйдя, он увидел, что под его грузовым авто легковушку, которая фактически полностью оказалась придавленной. На спидометре сгоревшего авто стрелка остановилась на цифре 210 км/ч.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и достали авто из под фуры. После чего изъяли и останки тела погибшего.





















Летел со скоростью 200 км/ч! Под Киевом BMW врезалось в фуру и загорелось / 5 фотографий

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К слову, в результате лобового столкновения Mitsubishi L200 с грузовиком MAN на трассе в Збаражском районе Тернопольской области погибли четверо сотрудников компании Укрэнерго.