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Факты / Происшествия

Взрывы на заводе в России: горит цех по производству тротила

Предварительно, взрывы произошли на заводе Кристалл в цехе по производству тротила.

Взрывы на заводе в России: горит цех по производству тротила

Взрывы на заводе в России произошли 1 июня в городе Дзержинск Нижегородской области.

Сообщается о нескольких взрывах на заводе Кристалл. Источники в экстренных службах заявили, что чрезвычайное происшествие произошло в цехе по производству тротила.

В результате взрывов начался пожар и зафиксированы обрушения.

Читайте: В Киевской области в окно ресторана кинули взрывчатку

Также в близлежащих домах местных жителей выбило стекла.

Напомним, в США на химическом заводе прогремел взрыв, в результате чего пострадали люди.

Фото: Allmmain

Источник: ТАСС

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