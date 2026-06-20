Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский продемонстрировал президенту Каролю Навроцкому, какую реакцию в РФ повлекло его решение о лишении украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Обновлено в 17:16

Сикорский о реакции РФ на лишение Зеленского ордена

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X отреагировал на сообщение заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который прокомментировал решение Варшавы об отзыве награды Владимира Зеленского.

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Медведев в своей публикации заявил, что это решение якобы ожидаемо и сопровождал комментарий резкими оскорбительными высказываниями в адрес украинского президента.

В Польше такие формулировки не комментировали напрямую, однако само содержание сообщения уже вызвало политическую реакцию.

В ответ Сикорский обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому, фактически указав на то, как в России было принято его решение.

Он иронично отметил, что подобные заявления со стороны российских чиновников следует учитывать, подчеркнув: Есть поддержка, президент Навроцкий.

Таким образом, глава польского МИД обратил внимание на то, что российская риторика вокруг польско-украинских решений остается жесткой и используется для политических манипуляций.

Позже Радослав Сикорский распространил публикацию журналиста и колумниста издания Onet Витольда Юраша, критически оценившего решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды.

Юраш отметил, что такие шаги могут выглядеть как политическая победа внутри страны, однако в более широкой перспективе они вредят польским интересам и позиции Варшавы на международной арене.

Юраш также подчеркнул, что президент Польши занимается антидипломатией: Конечно, можно сказать, что у украинской стороны было достаточно времени, чтобы изменить свое решение. Проблема состоит в том, что так может сказать только тот, кто не имеет ни малейшего представления о дипломатии.

— Победителем в исторически орденной войне может быть только Москва, — написал Сикорский, комментируя публикацию журналиста.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны.

Решение в Варшаве объяснили спорами вокруг исторической политики, в частности, после присвоения одному из украинских подразделений названия в честь деятелей УПА.

После этого в Украине ряд высокопоставленных чиновников заявил об отказе от польских государственных наград.

В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о намерении вернуть Польше Командорский крест со звездой ордена За заслуги перед Польшей, полученный в 2022 году.

Также об отказе от польской награды заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он сообщил, что не сможет оставить у себя Золотой офицерский крест ордена За заслуги перед Польшей, отмечая недружественный характер решения польской стороны.

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что возвращает Кавалерский крест того же ордена, подчеркнув важность взаимного уважения и диалога между Киевом и Варшавой даже в периоды напряжения.

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