Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото на этапе Континентального тура в хорватском Загребе.

Она одержала победу с результатом 1.97 м.

Магучих победила на турнире в Загребе

Помимо Магучих в турнире приняла участие еще одна украинка – Ирина Геращенко. Их соперницами были бронзовая призерка Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон и бронзовая медалистка ЧМ-2025 Ангелина Топич из Сербии.

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Геращенко остановилась на высоте 1.85 метра, заняв в итоге девятое место. Она пыталась преодолеть еще 1,90 метра, но попытка оказалась неудачной.

Магучих и Паттерсон стартовали с высоты 1.90 метра, которую обе преодолели с первых попыток. Ярослава пропустила следующую высоту – 1.93 метра – и единственной с первой попытки прыгнула на 1.95 метра.

Эту планку перелетели еще две спортсменки – Топич и Паттерсон. Высоту 1.97 метра сербка пропустила, Паттерсон не взяла, а Магучих преодолела с третьей попытки. Топич пыталась прыгнуть на 1.99 метра, но безуспешно.

В свою очередь Ярослава выбрала высоту 2.01 метра, которую не преодолела за три попытки.

– Я прыгнула на 1.97 м. Думаю, это была хорошая попытка. Знаю, что могу прыгать выше. Это очень классные соревнования. Надеюсь, что вернусь сюда в следующем году, – рассказала Магучих.

В итоге Магучих завоевала золото, Паттерсон стала серебряной призеркой, а Топич получила бронзу соревнований.

Магучих впервые в карьере выступила на этапе Континентального тура в Загребе. Всего в секторе для прыжков было 11 участниц.

Источник : Суспільне

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